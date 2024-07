Dois homens são detidos tentando furtar a bateria de um carro. Veja o vídeo

Dois suspeitos foram impedidos de furtar a bateria de um carro em Ceilândia, na madrugada desta sexta-feira (26/7). Por volta das 1h10, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou os indivíduos na QNN 02, Conjunto A, vasculhando o capô de um Ford Fiesta branco, com o vidro traseiro direito quebrado.

No local, os policiais abordaram os autores da tentativa de furto. Eles negaram a prática do crime, alegando que outras pessoas já haviam danificado o carro. Na revista, foi encontrada uma faca de serra com um deles, provavelmente para cortar os cabos da bateria do carro. O dono do carro foi localizado em um estabelecimento próximo à cena do crime.

O veículo e os suspeitos foram conduzidos à 15º DP. O infrator que estava com a faca guardada tinha antecedentes criminais por porte de arma branca e furto em templo religioso.