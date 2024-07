Encapuzados atiram e ferem três pessoas em Santa Maria

Um carro com quatro pessoas encapuzadas parou e tiros foram disparos contra pessoas que estavam no local - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Na tarde deste domingo (28/7), três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após serem atingidas por disparos de arma de fogo, na Quadra 207, em Santa Maria.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um carro com quatro pessoas encapuzadas parou na quadra, disparando contra pessoas que estavam no local, vindo a atingir dois homens e uma mulher.

Ainda segundo a corporação, o crime aconteceu por volta das 13h e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria. Uma delas ficou em estado grave, tendo que ser submetida à cirurgia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram, as vítimas já tinham sido levadas ao hospital.

A Polícia Militar informou que chegou a fazer um cerco na região, buscando encontrar os autores, que fugiram. Ninguém foi preso até o momento. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).