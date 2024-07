Brasília terá pelo menos duas novas rotas internacionais, sem escala

Dois novos destinos internacionais de voos saídos de Brasília já tem data definida: a partir de outubro, Bogotá (Colômbia), sem escalas, entra na lista do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek; enquanto, para dezembro, será possível reservar voo imediato para Cancún (México).

Outras companhias estrangeiras têm acordado junto ao GDF a inclusão de outros voos diretos. Na mira estão destinos como Itália, Cuba, Espanha e República Dominicana, segundo o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto. Movimentar o comércio, por meio do turismo, está nas metas do representante do governo local, em articulações junto a embaixadas.

Por enquanto, a capital está ligada, diretamente, com cidades como Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Orlando e Miami (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru) e Santiago (Chile).

Curiosamente, com fluxo de quase 15 milhões de passageiros, o aeroporto da capital se tornou o terceiro, em circulação, atrás apenas de Congonhas e Guarulhos (São Paulo).

A localização central de Brasília, por avaliações do setor, favorecem o curso de ampliação nos destinos internacionais.