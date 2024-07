Despedida italiana: veja os filmes da mostra de cinema na cidade

Amizade, crime, identidade, reconhecimento e saudação de talentos musicais se misturam na chamada repescagem da 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, repleta de filmes inéditos e que transcorre, até domingo, na sala do Cine Cultura Liberty Mall, com sessões sempre às 20h30.

Nesta sexta (5/7), a atração é Il boemo, filme de Petro Václav. Numa fase de música erudita que precedeu Wolfgang Amadeus Mozart, o talento e a vida pessoal do artista Josef Mysliveek são revistos, num exame da monarquia claudicante e de costumes do século 18.

No sábado (6/7), a vez é de A imensidão, criação de Emanuele Crialese, com Penélope Cruz no elenco. Aos 13 anos, Adri questiona sua vida e sexualidade. A mãe cultiva dúvidas, no filme situado nos anos de 1970 e que esteve em disputa no Festival de Veneza. Domingo (7/7), o tema da violência se faz presente em A última noite de Amore, de Andrea Di Stefano. No filme, o policial Franco (Pierfrancesco Favino) tem toda a carreira abalada, quando vê um amigo ser assassinado.