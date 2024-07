Semana será ensolarada e com baixa umidade no DF

A massa de ar seco que paira sobre a região central do país continua fazendo com que o tempo permaneça estável no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada na manhã desta segunda-feira (29/7) foi de 12°C, na região do Plano Piloto. Ao longo do dia, as temperaturas devem subir e a máxima pode chegar até 30°C.

Com o céu ensolarado e com poucas nuvens, a umidade deve variar entre 90% e 20%. O meteorologista Cleber Souza destaca que o alerta amarelo para baixa umidade permanece e, por isso, é essencial fazer a ingestão de líquidos e evitar atividade ao ar livre entre as 10h e 16h. Esta segunda terá registros de ventos fracos a moderados.

Segundo o especialista, o tempo permanecerá semelhante ao longo da semana. Contudo, as temperaturas podem se apresentar um pouco mais elevadas e a umidade pode baixar ainda mais.