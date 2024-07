Idoso se afoga e desaparece nas águas do Lago Paranoá neste domingo (28/7)

As buscas devem seguir até que as condições de segurança permitam a operação com mergulhadores - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde deste domingo (28/7), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar buscas por um idoso, de 60 anos, que desapareceu no Lago Paranoá, após tentar realizar uma travessia de cerca de 300 metros.

De acordo com a corporação, o fato ocorreu em uma enseada do Lago Paranoá, nas proximidades da MI 06, conjunto 01, no Lago Norte. Pessoas que acompanhavam o idoso chamaram o resgate por não conseguirem visualizar a chegada do homem até a margem.

O CBMDF deslocou três viaturas terrestres, duas embarcações, uma moto aquática e um helicóptero para efetuar as buscas. A aeronave foi empregada para busca na aérea nas margens do lago e na rodovia, considerando a hipótese de a vítima estar em terra.

Segundo informações da corporação, as buscas devem seguir até que as condições de segurança permitam a operação com mergulhadores. Caso o idoso não seja encontrado, a operação será retomada na manhã desta segunda-feira (29/7).