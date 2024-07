Idoso que se afogou e desapareceu no Lago Paranoá é encontrado morto

O idoso de 60 anos, que estava desaparecido após tentar atravessar um ponto do Lago Paranoá, foi encontrado morto, no início da noite deste domingo (28/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o corpo da vítima estava a três metros de profundidade e, aproximadamente, 30 metros da margem.

A vítima desapareceu durante a tarde, em uma enseada do Lago Paranoá, nas proximidades da MI 06, conjunto 01, no Lago Norte. Pessoas que acompanhavam o idoso informaram aos socorristas que ele tentou fazer uma travessia no lago, em um percurso de 300 metros.

Os bombeiros foram acionados, pois o grupo não conseguiu ver se o homem conseguiu finalizar a travessia. O CBMDF deslocou três viaturas terrestres, duas embarcações, uma moto aquática e um helicóptero para efetuar as buscas no Lago Paranoá.

A aeronave foi empregada para busca na aérea nas margens do lago e na rodovia, considerando a hipótese de a vítima estar em terra. Por volta das 19h30, o corpo foi encontrado, com o auxílio de um sonar.