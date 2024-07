Acumulou! Mega-Sena desta terça-feira sorteia R$ 100 milhões

No concurso 2754, realizado no último sábado (27/7), duas apostas do DF acertaram a quina e ganharam mais de R$ 100 mil - (crédito: Reprodução TV Globo)

O concurso 2755 da Mega-Sena, que será realizado nesta terça-feira (30/7), reacende a esperança de muitos brasileiros de se tornarem milionários da noite para o dia. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2754, realizado no último sábado (27/7), o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 100 milhões.

Os números sorteados no concurso 2754 foram: 10, 14, 44, 55, 56 e 58. Embora o prêmio principal não tenha saído, muitos apostadores tiveram motivos para comemorar. Segundo a Caixa Econômica Federal, 66 apostas acertaram cinco dezenas, cada uma recebendo um prêmio de R$ 68.839,98. Além disso, outras 5.216 apostas acertaram quatro dezenas e levaram para casa R$ 1.244,36 cada uma.

No Distrito Federal, cinco sortudos faturaram. Uma aposta simples com sete números, feita no site da Caixa, ganhou R$ 137.679,96. Um bolão com 19 cotas e sete números apostados, realizado na Loteria Ponto Treze, também levou R$ 137.679,96. Além disso, três apostas simples ganharam R$ 68.839,98 cada.