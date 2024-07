Homem é preso por ameaçar vazar nudes de adolescente

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Sobradinho 2, por extorquir uma adolescente, fazendo com que ela lhe enviasse vídeos e fotos íntimos. A prisão ocorreu na semana passada, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (29/7).

De acordo com as investigações, o suspeito fingia, há três anos, ser uma mulher, utilizando o nome “Regina”. Foi assim que ele conseguiu entrar em contato com a vítima, de 17 anos, para quem disse que conseguiu o contato da menor de idade por meio de um grupo nas redes sociais.

Os dois criaram uma “amizade” e passaram a trocar mensagens por meses, nunca se encontrando pessoalmente ou falando ao telefone. O suspeito, depois de um tempo, começou a enviar vídeos de um casal fazendo sexo, afirmando que seria a mulher das imagens.

Acreditando que estava falando com uma adulta, a menina enviou um vídeo em que aparecia mantendo relações sexuais com o namorado. A partir daí, o acusado passou a extorqui-la, obrigando-a a mandar mais vídeos, ameaçando compartilhar as imagens, caso se negasse.

Disposta a dar um basta à chantagem. a adolescente registrou boletim de ocorrência em maio, o que levou a PCDF a investigar o caso e, posteriormente, identificar o agressor. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro virtual, fraude processual e resistência qualificada. De acordo com a Polícia Civil, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.