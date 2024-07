Áreas do Lago Sul e de Planaltina ficam sem energia nesta terça (30/7)

Regiões do Lago Sul e Planaltina ficam sem energia nesta terça (30/7) - (crédito: Marcelo Ferreira)

Endereços da região do Lago Sul e de Planaltina terão o fornecimento de eletricidade interrompido nesta terça-feira (30/7). A suspensão será devido a um serviço de manutenção da rede que obrigará o corte energético para garantir a segurança das equipes que realizarão o trabalho.

No Lago Sul, o desligamento será nos seguintes endereços: SHIS QI 23, conjuntos 07, 08 e 09, chácaras 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Em Planaltina, os locais afetados serão: Núcleo Rural Córrego do Meio, Chácaras Boa Esperança, Olho D’Água e Floresta. Haverá ainda uma interrupção na Pedra Fundamental, Chácara Lima, para serviço de poda de árvore. Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, a energia poderá ser suspensa em outras regiões do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem solicitar atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem o aparelho adaptado para essa finalidade.