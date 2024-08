Nebulosidade traz sensação de frio ao Distrito Federal nesta sexta

Quem acordou cedo em Brasília nesta sexta-feira (2/8) pode ter se surpreendido com a nebulosidade intensa que contrasta com as manhãs de céu claro típicas do inverno na capital. A mudança repentina, contudo, não deve durar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura do dia foi 13°C, mas a previsão é de máxima em torno de 28°C.

“Estamos no inverno, então, há um sistema de alta pressão que predomina na costa do Brasil, e devido a circulação atmosférica, traz umidade do oceano para dentro do continente. Isso causou a formação de nebulosidade na área central do país, mas de forma bastante isolada no Distrito Federal”, explica o meteorologista Cleber Souza.

Segundo o especialista, o que traz a sensação de frio são as rajadas de vento com velocidade de até 40 km/h, principalmente nas primeiras horas do dia, quando a umidade está mais elevada. Foi registrada, nesta manhã, umidade relativa de 95%, mas, ao longo da tarde, o nível deve ficar abaixo dos 30%.

"Ao longo desse mês de agosto, a tendência é de a temperatura continuar subindo, e de a chuva não chegar", sintetiza Cleber. Com tempo estável, a previsão para o fim de semana é de mínima de 12°C, e máxima de 28°C. "Essa nebulosidade não vai perdurar", acrescenta.

O morador de Ceilândia Henrique Alves, 22 anos, está acostumado com o frio por acordar às 5h30 para trabalhar em um quiosque no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Ele prefere os dias com tempo mais ameno. "De manhã, coloco três blusas, gorro, e meias grossas para sair de casa. Mas acho melhor do que passar calor a tarde toda", diz. "As roupas de frio são mais bonitas. É um tempo mais gostoso para o lazer, também", acrescenta o comerciante, tomando um cafezinho para se esquentar.