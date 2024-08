CLDF propõe honrarias a Caio Bonfim após medalha inédita nas Olimpíadas

O deputado Pastor Daniel de Castro (PP) apresentou na Câmera Legislativa do Distrito Federal (CLDF) projeto de Decreto Legislativo para conceder o Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao atleta Caio Bonfim, nascido no DF e morador de Sobradinho. Na manhã desta quinta-feira (1/8), Caio Bonfim tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de prata na modalidade de Marcha Atlética nos Jogos Olímpicos.

O Título de Cidadão Benemérito é uma honraria concedida a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população do DF e tenham nascido no Distrito Federal. A concessão só é realizada após a aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa.

Moção de louvor

O deputado Ricardo Vale (PT) também sugeriu que a Casa aprove moção de louvor ao atleta. Ao ressaltar a importante vitória para o atletismo brasileiro, o Deputado Ricardo Vale afirmou que conhece a família de Bonfim e enalteceu o amor e dedicação que todos têm pelo esporte. "Treinado por sua mãe, Gianette Bonfim, e com o apoio do professor João Sena, Caio é um verdadeiro exemplo de superação. O professor Sena também brilha com o CASO, um projeto que transforma vidas por meio do atletismo, capacitando jovens a se tornarem campeões. Também tive a honra de ser aluno do Sena! Parabéns, Caio, e a toda a família por essa conquista! Valorizar o esporte é essencial para um futuro mais saudável e unido. Orgulho de Sobradinho, de Brasília e do Brasil!"

Brasília na Marcha Atlética em Paris



Morador de Sobradinho, no DF, Caio competiu na marcha atlética 20 km. Em sua quarta participação nos Jogos Olímpicos, o brasiliense trouxe uma vitória inédita para o País na modalidade. Também natural de Brasília, Max Batista ficou em 26º lugar na mesma prova. Outro representante brasileiro foi o catarinense Matheus Corrêa, que concluiu na 39ª posição.

Na vitória desta quinta-feira (1/8), Caio Bonfim dividiu o pódio com o equatoriano Brian Pintado (ouro) e o espanhol Álvaro Martin (bronze).

Caio treina com os pais, o professor de Educação Física João Sena e a ex-marchadora Gianetti Sena. Por oito vezes, ela consagrou-se campeã nacional no esporte.

Desafios nos treinos

O medalhista olímpico treina nas ruas do DF e no Estádio Augustinho Lima, que fica em Sobradinho. A Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal (GDF) informou que Caio recebe o Bolsa Atleta, que patrocina os esportistas individualmente, e explicou que a chegada do competidor a Paris foi possibilitada pelo programa Compete Brasília, também patrocinado pelo Buriti.

*Com informações da Agência CLDF

