Estiagem sem fim? DF completa cem dias sem chuva; veja previsão

Seja bem-vindo, agosto! O famoso mês interminável já começou com sol entre poucas nuvens, baixa umidade e previsão de aumento das temperaturas durante a tarde. Então, não tem desculpas: garanta o protetor solar, mantenha a hidratação em dia e evite se expor ao calor nas horas mais quentes do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (1º/8), Brasília completa 100 dias consecutivos sem chuva, mostrando que a estiagem veio para ficar — ao menos, até setembro.

E, por falar em estiagem, vale deixar o alerta: o Distrito Federal está sob alerta amarelo, que indica perigo potencial devido ao tempo seco. E tem mais. A tendência é que, nas próximas semanas, a umidade fique ainda mais baixa, atingindo 20% e até 15%, condição considerada bastante preocupante.

"Ainda que ocorra alguma chuva, esta não será suficiente para aliviar o período de seca. Agosto e setembro tendem a ser os meses com as umidades mais baixas", disse Heráclio Alves, meteorologista do Inmet. Ainda sob o inverno, os próximos dias devem ser marcados pelo fenômeno da amplitude térmica, caracterizado por temperaturas baixas durante a manhã e muito altas no decorrer da tarde.

Hoje, a temperatura mínima foi de 12º no Paranoá; e a máxima pode chegar ao 28ºC no DF. Já a umidade mínima deve ficar em 25%, quanto a máxima deve bater os 90%. No Plano Piloto, os termômetros registraram mínima de 14ºC e a máxima pode alcançar os 27ºC; a umidade fica entre 30% e 85%.

Precaução

Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Além disso, deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.