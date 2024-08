Polícia prende homens que agrediram agente de trânsito no Lago Norte

Policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) identificaram os três homens que agrediram um agente de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e roubaram sua arma durante uma briga em um estacionamento de posto de gasolina.

A confusão ocorreu em 6 de julho, após o servidor estacionar seu veículo impedindo a saída dos agressores que estavam em outro carro. Durante a briga, o agente foi agredido e teve sua pistola calibre .380 roubada.

Os investigadores da 9ª DP iniciaram as apurações e conseguiram identificar a placa do veículo dos envolvidos. Com o nome do proprietário do carro em mãos, os policiais o localizaram e, posteriormente, chegaram aos comparsas. A pistola foi apreendida pela PCDF.

Todos os suspeitos foram detidos, mas liberados após audiência de custódia. Eles irão responder a processo criminal em liberdade.