Operação mira grileiros que loteavam área ambiental de Vicente Pires

A chácara está inserida na área de proteção ambiental do Planalto Central - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta-feira (2/8), na chácara 331, localizada na rua 8 de Vicente Pires, mirou grileiros que estavam dividindo um terreno de proteção ambiental em vários lotes para habitação.

Os policiais civis da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA/CEPEMA) chegaram ao local e encontraram três homens fazendo a divisão do terreno, além da construção de um muro e de uma base de concreto. A chácara está inserida na área de proteção ambiental do Planalto Central e nas proximidades de uma área de preservação permanente.

Durante a operação, os policiais constataram que o responsável é um antigo conhecido da polícia, por responder a outros inquéritos na PCDF pelo mesmo motivo. O condomínio também já foi alvo de operações da Secretaria DF Legal em outras ocasiões.

Os homens foram presos e indiciados. Caso condenados, podem pegar pena de até 11 anos de reclusão.