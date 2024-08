PRF apreende mais de meia tonelada de drogas de janeiro a julho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) obteve resultados expressivos de janeiro a julho deste ano, durante ações de fiscalização e combate ao crime nas rodovias que ligam o Distrito Federal a cidades do Entorno. Entre as principais operações, destacam-se a apreensão de 694 kg de entorpecentes e a recuperação de 160 veículos com registros de roubo.

A intensificação da fiscalização foi uma das estratégias centrais para alcançar esses números. A PRF contou com reforço de efetivo em datas festivas e feriados prolongados, o que possibilitou uma maior presença nas estradas e, consequentemente, o aumento da eficácia nas operações.

Durante uma das ações realizadas em março de 2024, na BR 020, em Planaltina, uma equipe da PRF prendeu um homem, de 61 anos, que transportava 21 kg de cocaína escondidos no painel do veículo. A corporação também realizou uma ação conjunta com a Polícia Civil do DF e apreendeu 60 kg de Skank, em Santa Maria. A droga estava dentro de uma Toyota Hilux que circulava com placas clonadas.

O Grupo de Operações com Cães (GOC), também teve um papel importante nas apreensões deste primeiro semestre. Em julho, os animais farejadores participaram da apreensão de quase 10 kg de cocaína, na BR 060. No mesmo mês, a equipe recolheu quase 48 kg de entorpecentes em um ônibus interestadual. O GOC ainda tomou 45kg de maconha, 2,6 kg de cloridrato de cocaína, uma arma de fogo e munições de duas mulheres, que foram presas na ação.

Além das apreensões de drogas e veículos, a PRF também tem realizado ações educativas e preventivas, com objetivo de conscientizar a população sobre a segurança no trânsito e combater o uso de substâncias ilícitas. Esses projetos visam não apenas reduzir o crime, mas a prevenção de acidentes e a criação de uma cultura de respeito e segurança nas estradas.