Acidentes de trânsito deixam 4 feridos só na manhã deste sábado no DF

Colisão do veículo com o poste deixou um carro destruído - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma colisão entre motos, na manhã deste sábado (3/8), resultou em um motociclista ferido no Eixão Sul, na altura da quadra 116. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou duas viaturas no resgate, um dos condutores, de 50 anos, precisou de atendimento hospitalar, no Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), por apresentar escoriações pelo corpo. Ele foi transportado consciente e orientado.

O outro motociclista, também de 50 anos, não se feriu. Os envolvidos entraram em acordo no local, sem necessidade de presença da Polícia Militar do DF (PMDF). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente; uma das pistas ficou interditada.

Um dos motociclistas foi transportado ao Hospital de Base (foto: Reprodução/CBMDF)

Também nesta manhã, às 5h, um capotamento de veículo derrubou um poste na rodovia DF-001, em Brazlândia. Chegando ao local da emergência, a equipe de socorro deparou-se com um poste caído e um Nissan Versa parado no canteiro lateral da pista. O condutor, 42, ainda estava no carro, que ficou destruído após a colisão.

O homem foi retirado pelos bombeiros e transportado estável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/DF). O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Atropelamentos

Segundo o corpo de bombeiros, uma mulher, 56, foi atropelada por um carro em frente ao Condomínio 18, no Recanto das Emas. Ela foi transportada, consciente e orientada, ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), apresentando suspeita de luxação no ombro esquerdo. A PMDF foi acionada para o local.

Já na BR 020, sentido Sobradinho, um atropelamento deixou um ciclista, 61, ferido. Ele foi atendido pelos socorristas e apresentava escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e recusou transporte para o hospital.