SSP-DF vai lançar Protocolo de Busca Imediata de Desaparecidos

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) lançará o Protocolo Integrado de Busca Imediata de Desaparecidos na capital federal. A nova política do Executivo local integra a Rede de Atenção Humanizada de Pessoas Desaparecidas, criada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em maio.

A solenidade ocorrerá na manhã desta terça-feira (6/8), no auditório do Departamento de Trânsito (Detran-DF), com a presença da primeira-dama Mayara Noronha e do secretário de segurança Sandro Avelar. A nova política estabelece diretrizes de atuação em rede, reunindo ações como os Alertas Amber e Cell Broadcasting, a criação de um cadastro distrital de desaparecidos, além de atendimento psicológico e assessoria jurídica aos familiares.

“Amanhã será um dia de grande importância para a nossa comunidade, pois lançaremos o Protocolo Integrado de Busca Imediata de Desaparecidos. Esse protocolo é mais do que uma ferramenta de busca: é um compromisso com a dignidade e a vida de cada pessoa. Com a colaboração de diversos órgãos, esperamos não apenas localizar rapidamente as pessoas desaparecidas, mas também oferecer o suporte necessário às famílias, com atendimento psicológico e jurídico”, disse a primeira-dama ao Correio.

De acordo com o Buriti, o novo protocolo divulgará o Sinal de Busca Imediata de Desaparecidos para todos os 31 órgãos do Executivo local após o registro do boletim de ocorrência, potencializando a possibilidade de localização da pessoa desaparecida — principalmente nas primeiras 24 horas.

Meta e MJSP

No âmbito federal, a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) já possuem uma parceria para a localização de desaparecidos. O acordo entre a empresa e o MJSP foi firmado em agosto do ano passado, emitindo alertas aos usuários sobre crianças e adolescentes desaparecidos que estejam em risco de vida ou de lesão corporal.

Os avisos da parceria são divulgados em um raio de 160 km da ocorrência. As autoridades deverão informar ao ministério sobre os casos, e a pasta entrará em contato com as plataformas.