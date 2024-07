Defensoria Pública do DF vai ajudar na busca de pessoas desaparecidas

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) anunciou nesta quarta-feira (24/10) apoio ao Projeto de Rede de Atenção ao Desaparecimento de Pessoas, da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF). A iniciativa tem como intuito oferecer uma maior atenção para casos de pessoas desaparecidas por meio de uma atuação em rede, com ações em conjunto de órgãos do governo com a sociedade civil. A DPDF irá divulgar os nomes e fotos dessas pessoas em seus canais de comunicação durante um período de três dias, na esperança de que eles sejam reconhecidos e ajudem no andamento das investigações.

O projeto foi inaugurado em maio deste ano e faz parte da política de integração da rede de buscas por pessoas desaparecidas, do Governo do Distrito Federal (GDF). Seu objetivo é traçar ações conjuntas para aprimorar os métodos de investigação das forças de segurança, a partir de redes de enfrentamento com os órgãos públicos e a sociedade, visando facilitar a circulação de informações que possam auxiliar na localização dos desaparecidos. Também faz parte do protocolo das ações o acolhimento de famílias das pessoas desaparecidas.

Essa nova política envolverá o trabalho em três eixos: prevenção, enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e assistência às vítimas e familiares das pessoas desaparecidas no âmbito do Distrito Federal. Para isso, serão implementadas diversas iniciativas, visando facilitar a identificação das pessoas, capacitar agentes públicos e sociedade, facilitar o registro de ocorrências e promover ferramentas de acolhimento à sociedade.

Pessoas desaparecidas

Para comunicar o desaparecimento de alguém, não é preciso aguardar um período específico. A orientação é procurar a delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência assim que for notado algo diferente na rotina da pessoa.

Em caso de desaparecimento, deve-se entrar em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio do número de telefone 197, do número de WhatsApp (61)98626-1197, do email denuncia197@pcdf.df.gov.br ou do site www.pcdf.df.gov.br/servicos/197 (denúncia on-line). Além disso, o Disque 100 está disponível para comunicações sobre crianças desaparecidas em qualquer local do país.

Para divulgar fotos das pessoas desaparecidas no Distrito Federal, acesse: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/desaparecido.

* Com informações da DPDF