GDF e Codese/DF fazem avaliações de plano de ações até 2026

Na manhã desta terça-feira (6/8), o Governo do Distrito Federal e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF (Codese/DF) se reuniram pela terceira vez para discutir o Modelo de Governança 2023-2026. A reunião foi realizada no auditório do Banco de Brasília e contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB). Na ocasião, sete pilares foram destacados: saúde, educação, segurança, desenvolvimento social, habitação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

O governador disse que o Codese é uma excelente iniciativa da sociedade civil do DF e reuniu, através de câmaras técnicas, a análise de vários setores. “Com isso, ele fornece programas que podem ser implementados pelo GDF. É um grupo de estudo muito importante e debatemos isso desde a campanha de 2018”, destacou, informando que no primeiro mandato houve uma aplicação de 90% das ações propostas pelo conselho. “Agora estamos trabalhando para que, neste mandato, tenhamos pelo menos o mesmo índice de acompanhamento dessas medidas, principalmente do desenvolvimento”, pontuou.

De acordo com o secretário de Estado de Governo, José Humberto Pires, que também esteve presente na cerimônia, saúde e educação são as duas áreas que mais têm chamado a atenção no quesito melhorias. “Elas estão sofrendo grande evolução no sentido de melhora da infraestrutura, força de trabalho e sistemas de atendimento ao cidadão. Posso destacar também a segurança; hoje, Brasília é a segunda cidade mais segura do Brasil”, enfatizou.

O presidente do Codese/DF, Leonardo Ávila, afirmou que cerca de 210 propostas foram levadas ao GDF no pleito eleitoral de 2022, das quais 193 foram acatadas. “Desde então, estamos analisando a execução dessas metas. A cada seis meses, nos reunimos para ver como o governo está trabalhando essas ações”, observou.

