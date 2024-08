Corpos de homem e mulher são encontrados com sinais de violência no Gama

As marcas de violência encontradas nos corpos do homem e da mulher foram causadas por faca - (crédito: Freepik)

Os corpos de uma mulher de 46 anos e de um homem de 45 foram encontrados com sinais de violência dentro de uma casa na Ponte Alta Norte do Gama, no final da tarde desta terça-feira (6/8). A principal hipótese investigada pela polícia é feminicídio seguido de suicídio. Até a última atualização desta reportagem, os nomes das vítimas não haviam sido divulgados.

A princípio, segundo informaram fontes policiais ao Correio, as marcas de violência encontradas nos corpos foram causadas por faca, mas a confirmação depende da perícia.

Conforme apurado pela reportagem, o casal estava separado, mas ainda mantinha contato. O caso está sob investigação da 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Crime

O Correio apurou que o filho do casal chegou ao local e, ao tentar entrar, encontrou a porta fechada. Ele precisou pular o muro e quando conseguiu entrar, se deparou com a cena.

De acordo com fontes policiais, não há registros de violência doméstica envolvendo o casal.

Aguarde mais informações