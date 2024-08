Saúde mental: distrital pede campanhas de apoio para policiais

Ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília —, o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) ressaltou a necessidade de uma política pública dentro das forças de segurança para oferecer suporte psicológico aos profissionais, que vivem sob constante pressão.

Às jornalistas Adriana Bernardes e Jaqueline Fonseca, o parlamentar expressou grande preocupação em relação aos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, destacando a importância da saúde mental para os profissionais. “Ouvimos da comandante-geral (Ana Paula Barros) que isso seria uma prioridade quando ela assumiu o cargo. Fico muito feliz e espero que, neste segundo semestre, vejamos avanços significativos no suporte emocional dos profissionais de segurança”, enfatizou Pedrosa.

Estrutura

O parlamentar destacou a necessidade de uma estrutura melhor na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para tratar da saúde mental dos membros da corporação. Em janeiro, o Correio revelou que a PMDF contava com apenas um psiquiatra na área médica, insuficiente para atender uma tropa de mais de 8 mil profissionais.

“É necessária uma campanha intensa dentro da corporação para eliminar esses estigmas. Sabemos que eles existem, mas, hoje, em um nível bem menor", avaliou. "As pessoas começaram a abordar esse tema com mais frequência (saúde mental), quebrando barreiras. Antigamente, quando se falava disso, as pessoas banalizavam. Quando falamos de segurança pública, estamos lidando com uma pessoa armada que pode estar enfrentando problemas. É essencial que essa pessoa tenha suporte”, concluiu o parlamentar.

