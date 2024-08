Abrace lança curso sobre diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil

Curso oferecido pela Abrace, em parceria com Hospital da Criança de Brasília (HCB), aborda a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil - (crédito: Abrace)

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) está lançando um curso sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Serão quatro aulas realizadas, das 14h às 18h, no auditório do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), a partir de quinta-feira (8/8). A formação é voltada para estudantes de enfermagem, medicina, fisioterapia e nutrição, entre outros cursos relacionados à área da saúde. A primeira aula será coordenada pela Diretora Técnica do HCB, Isis Magalhães, referência nacional na área, além de outros especialistas no setor.

O presidente da Abrace, Alexandre Freire de Alarcão, destaca que o objetivo da iniciativa é melhorar os índices de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. “O câncer infantil costuma ser bem mais agressivo do que em um adulto, o tempo é fundamental para obter o resultado que é a cura. Por isso, acreditamos que os profissionais que estão na linha de frente precisam estar bem orientados sobre os sintomas”, afirma.

O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do paciente, dado que não há prevenção para o câncer infantil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são esperados 7.930 novos casos de câncer infanto-juvenil a cada ano de 2023 a 2025, no Brasil. O percentual médio de chances de cura no país é de 65% — índice abaixo dos registrados em países de alta renda, onde a média de chances de cura varia de 80% a 85% — devido à falta de diagnóstico precoce.

Em média, o HCB recebe 200 novos pacientes de câncer por ano. Por ser referência em pediatria especializada em câncer infanto-juvenil, 43% dos casos recebidos são oriundos de outros estados e da região do Entorno do Distrito Federal.

O curso será realizado em parceria com o Instituto Ronald McDonald, por meio da campanha McDia Feliz, realizada há 32 anos.