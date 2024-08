Inscrições para o Concurso Distrital de Queijos Artesanais estão abertas

Estão abertas as inscrições para o 1º Concurso Distrital de Queijos Artesanais de Produtores Rurais, que tem o objetivo de promover e difundir a produção dessa iguaria no DF. Para participar, os interessados devem preencher um formulário até 15 de agosto. O evento ocorre em 28 de setembro, às 7h, no Teta Cheese Bar. Para participar do concurso, é preciso ter mais de 16 anos, ser produtor de queijo do DF ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), com produção própria da matéria-prima. Os queijos devem ter fabricação individualizada.

O corcurso é organizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). Serão avaliadas quatro categorias de queijo: queijo fresco de leite de vaca; queijo maturado de leite de vaca; queijo fresco de cabra, de ovelha e de búfala; e queijo maturado de cabra, de ovelha e de búfala.

Cada participante pode inscrever mais de um produto, sendo permitido no máximo três por categoria. Apresentação externa, cor, textura, consistência, odor e sabor são os critérios a serem avaliados no evento. Os queijos devem manter a singularidade nas características tradicionais, culturais ou regionais.

De acordo com o técnico em agroindústria da Emater-DF Paulo Alvares, o concurso vai colocar os queijos artesanais no radar dos consumidores. “O DF possui queijos artesanais muito bons, premiados e ainda não premiados, que poderiam acessar o mercado nacional e internacional e que ficam com a comercialização ainda limitada dentro da propriedade”, afirmou.

O concurso também incentiva a regularização dos produtos e de novos estabelecimentos agroindustriais, além de identificar queijos de qualidade que possam ser inseridos na Rota do Queijo Artesanal, projeto de turismo rural em desenvolvimento. “Por mais que tenha queijos vencedores em concursos, os produtores não podem fazer essa divulgação, caso não sejam registrados pela Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova), da Secretaria de Agricultura”, explicou.





Com informações da Emater