Pela primeira vez, Brasília sedia Campeonato Nacional de Handebol Infantil

Brasília será sede do Campeonato Nacional de Handebol Infantil, de 12 a 17 de agosto, recebendo 12 equipes e 240 atletas de todo o Brasil. Aberta ao público, a competição será realizada no Ginásio do Cruzeiro e contará com 34 jogos nos períodos matutino e vespertino. É a primeira vez que a cidade sedia a competição pelo título de melhor Clube de Handebol na categoria masculino infantil. Os participantes são estudantes de 14 e 15 anos, que buscam complementar sua formação esportiva.

O handebol é amplamente praticado em instituições de ensino, mas muitos atletas talentosos acabam se transferindo para centros de excelência em estados como São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina, onde as equipes são mais competitivas. “A iniciativa da Associação de Pais e Atletas do Clube Brasília Firma Handebol (BFH) busca reter esses talentos na cidade, oferecendo oportunidades de treinamento e competição fora do ambiente escolar”, afirma Firmino Rodrigues, técnico e diretor do BFH.



O campeonato conta com o apoio institucional do GDF por meio de suas secretarias de estado, assim como a Administração do Cruzeiro, que cedeu o espaço dos jogos. A meta é arrecadar R$ 10 mil, mas os recursos financeiros obtidos não chegaram nem à metade desse valor, e ainda não são suficientes para pagar alguns serviços. A Mormai e a Odontoclínica Diniz Machado são lojas parceiras que oferecem brindes para a rifa que está em andamento.

Doações também podem ser feitas para:



PIX: doebfh@gmail.com

Banco: Caixa Econômica Federal (CEF) - Conta: 1502 003 00003378-9

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho