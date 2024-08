Comércio prevê alta nas vendas no Dia dos Pais e define estratégias

Com o Dia dos Pais se aproximando, muitos brasilienses enfrentam o desafio de escolher o presente ideal para eles. E, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), as vendas na data comemorativa devem subir 8,5% no Distrito Federal, superando os 4,6% do ano passado. O levantamento indica que 658 mil consumidores devem ir às compras até domingo. Cerca de 54% das pessoas pretendem gastar entre R$ 85 e R$ 105. Já 22% e 24% pretendem gastar, respectivamente, R$ 190 e R$ 250 com os presentes.

De acordo com o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, as peças do vestuário estão entre os presentes mais vendidos, com cerca de 56% do faturamento. Calçados vêm na sequência, com 17%; perfumes e cosméticos ficam com 12%; e outros presentes com 15%.

Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF) aponta que as vendas podem crescer até 21,8%, com uma projeção de R$ 270 milhões a serem injetados na economia da capital. Isso é reflexo da procura dos compradores, já que 74,7% dos consumidores pretendem presentear alguém, superando o número de 2023, quando o registrado foi de 67,3%.

De acordo com o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o otimismo dos lojistas em relação ao aumento de vendas se deve a alguns fatores. "Contamos com uma pequena redução das taxas de juros, mais acesso ao crédito e aumento da massa salarial, impulsionado pelos reajustes do setor público e também privado", destaca.

Com o intuito de alcançar bons resultados, 88,6% dos negócios planejam realizar estratégias de vendas, segundo a federação. Entre esses, 22,69% pretendem apostar nas promoções, 22,23% nas divulgações e propagandas e 20,24% na diversificação de produtos.

Nesse caminho de atrair o público, o Taguatinga Shopping presenteia os consumidores com uma caneca a cada R$ 700 em compras, além de concorrer a 20 vale-compras de R$ 2 mil na NBA Store. De acordo com a gerente de marketing do TGS, Mayce Tranquillini, essa data é tão boa quanto o Dia dos Namorados. "Esperamos um aumento de 15%, tanto nas vendas quanto no fluxo de pessoas em comparação com o ano passado", explica.

E aqueles que não têm tempo para encontrar um presente ideal para o paizão podem realizar essa compra de forma on-line, com uma Personal Shopper — profissional que dá sugestões e procura o presente ideal. "Se não conseguirem vir aqui, basta entrar em contato que vamos ajudar. É só citar o valor que pretende gastar e algumas características, que fazemos a busca", detalha Mayce Tranquillini.

A loja Via Veneto segue nessa linha de crescimento e o gerente, Sergio Luis de Oliveira, aguardava ansiosamente pela data, já que, tirando o Natal, é a melhor em vendas para o estabelecimento. "A expectativa é muito boa, esperamos um crescimento de 5% a 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Fizemos até um reabastecimento do estoque por conta da demanda", pontua.

Sergio Luis contou que foi necessário contratar um funcionário para ajudar nas vendas e comentou que os produtos mais buscados são camisetas, polos e bermudas. "Vão gastar entre

R$ 230 e R$ 300", enfatiza.

Muitas opções

Os consumidores estão atentos ao mercado para não deixar a data passar sem presentear o paizão, e os lojistas do DF decoram as vitrines. Cauane Ferreira, vendedora da loja L'Occitane Brasil no Conjunto Nacional, explica que os kits com pós-barba e perfumes são os mais vendidos da loja nesta época do ano. "Os kits com shampoo, espuma de barbear e colônia fazem sucesso aqui na loja. Dia dos Pais é uma das comemorações em que mais lucramos; diria que as vendas aumentam em 30%", explicou.

Lilian Machado, 48, e seus filhos, Rafael, 10, e Davi, 14, decidiram investir em um presente prático na loja. "Estávamos procurando um presente de, em média, 150 reais, pensando também no custo-benefício. Decidimos comprar um kit pós-barba, pois é algo muito usado e que não fica parado na prateleira", comenta a servidora pública.

Aberta há um mês no shopping Conjunto Nacional, a loja Grande Torcida tem altas expectativas para o Dia dos Pais. "Como é a nossa primeira data comemorativa na loja, estamos esperando um aumento significativo nas vendas, principalmente pelo fato de que a maioria dos pais é aficionada por esportes", acredita a vendedora Eduarda Freitas.

Além disso, ela conta que, durante a semana, vários filhos compareceram à loja a fim de comprar presentes para os pais. "As camisas são os itens mais vendidos da loja, e, durante esta época, as vendas aumentaram muito; creio que vamos dobrar a meta", complementou.

Pensando em algo especial para presentear o pai, a advogada Camila Oliveira, 43, foi à loja com o objetivo de comprar uma camisa do Fluminense, time de coração do pai dela. "Sempre o presenteio com as camisas do clube, então, sei que vai ser algo que ele vai gostar. Pretendo gastar em média 400 reais, pois essas camisas são colecionáveis", comentou.

*Estagiários sob a supervisão de Eduardo Pinho