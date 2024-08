Distritais adiam decisão sobre composição do Conselho de Ética

Os parlamentares distritais definiram a composição da Mesa Diretora e das comissões permanentes, mas não chegaram a um consenso sobre a formação do Conselho de Ética. Essa definição ficou adiada para outras sessões.

Inicialmente, o conselho teria o deputado Hermeto (MDB) como presidente e Eduardo Pedrosa (União) como vice. Os membros seriam Doutora Jane (MDB), Gabriel Magno (PT) e Max Maciel (PSol). O Correio apurou que não houve acordo entre os parlamentares para a deliberação do tema nesta quarta-feira (7/8).

Apesar disso, não há crise entre os legisladores locais. O entendimento é de que o tema poderá ser deliberado em outra ocasião. A oposição pede que a maioria de seus representantes esteja na Comissão de Ética, enquanto a base governista insiste em ter quatro parlamentares, em vez de três.

O deputado Fábio Felix (PSol) continua como presidente do conselho até o fim do ano. Na sessão extraordinária, nesta quarta-feira (7/8), os parlamentares elegeram Wellington Luiz (MDB) como presidente para o biênio 2025-2026, com Ricardo Vale (PT) como 1º vice-presidente e Paula Belmonte (Cidadania) como 2ª vice-presidente.

Modificações

A eleição da nova Mesa Diretora foi realizada quatro meses antes do período tradicional, que seria dezembro. A medida visa desafogar o calendário da CLDF no final do ano.

Para que a modificação fosse possível, os distritais precisaram alterar dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal e o regimento interno da CLDF. Confira como ficou a nova composição:

- Wellington Luiz (MDB) segue como presidente;

- Ricardo Vale (PT) segue como vice-presidência;

- Paula Belmonte fica com a 2ª vice-presidência;

- 1ª Secretaria fica com Pastor Daniel de Castro (PP);

- 2ª Secretaria fica com Roosevelt Vilela (PL);

- 3ª Secretaria fica com Martins Machado (Republicanos);

- 4ª Secretaria fica com Robério Negreiros (PSD);

- Corregedoria da Casa fica com Joaquim Roriz Neto (PL);

- Ouvidoria ficará com o Jorge Vianna (PSD);

- Liderança de governo fica com Hermeto (MDB).