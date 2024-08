Pedófilo infiltrado em jogo Free Fire aliciou dezenas de crianças do DF

Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de pedofilia durante uma investigação coordenada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Morador de Guarapari (ES), ele é acusado de se infiltrar em jogos on-line para aliciar e ameaçar dezenas de crianças do DF.

Há pelo menos quatro anos, o jovem cometia a prática criminosa, segundo as investigações. O delegado à frente do caso, Ulysses Luz, adjunto da 30ª DP, explica que o homem cooptava as vítimas por meio do jogo Free Fire, especificamente no módulo de interação denominado “ilha do rolê”.

“Após ganhar a confiança de crianças e adolescentes, as conversas continuavam pelas redes sociais e o acusado conseguia convencê-las a enviar materiais pornofráficos. Ele exigia que as vítimas enviassem vídeos e fotos, sob pena de vazamento e até com ameaça de morte dos pais delas”, detalhou o delegado.

Também há evidências de que o suspeito costumava exigir dinheiro para não vazar as fotografias e vídeos das crianças. Na tarde desta quinta-feira (8/8), os investigadores do DF cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no Espírito Santo, e encontraram um vasto material, com fotos e vídeos de menores de idade.

Após as investigações, a Justiça de São Sebastião/DF expediu mandado de busca e apreensão para a residência do suspeito. Com o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, foram apreendidos equipamentos eletrônicos em que estavam armazenados grande quantidade de fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante.

O delegado acredita haver mais vítimas em todo o país. “Investigações como essa demonstram que a Polícia Civil está atenta e pronta para reprimir a atuação de criminosos que se valem da internet para cometer delitos, acreditando tratar-se de terra sem lei. Importante também deixar claro que a vigilância dos pais é de fundamental importância para a prevenção de fatos como esse”, destacou.