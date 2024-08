Caio Bonfim, medalha de prata em Paris, é recebido com festa em Brasília

Caio Bonfim, o brasiliense medalhista olímpico na marcha atlética em Paris, voltou a Brasília na manhã desta sexta-feira (9/8) e foi recebido com festa no aeroporto por 150 torcedores. O atleta ficou com a medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris. Agora, ele segue para Sobradinho, cidade em que foi criado, e desfilará em carro aberto para celebrar junto à população.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e dono do melhor resultado do Brasil da modalidade, Caio Bonfim desembarcou na capital federal na manhã desta sexta-feira (9/8) e foi recepcionado com festa por 150 torcedores no aeroporto. Mais tarde, às 13h30, ele fará um desfile no carro de bombeiros na cidade onde nasceu, Sobradinho, com percurso começando no parque Jequitibás.

O marchador voltou de Paris acompanhado da família, com a esposa Juliana, os filhos Miguel e Theo, o irmão, um tio e os pais, Gianette Bonfim e João Sena, treinadores do vice-campeão olímpico. Voltando da quarta olimpíada da carreira, Caio competiu em duas provas da atual edição, com segundo lugar na disputa masculina e sétimo no revezamento misto, junto da carioca Viviane Lyra.

“Isso é a prova que o nosso trabalho está sendo bem realizado, reconhecido e que o nosso país merece isso, estava merecendo essa medalha pela marcha atlética, que é uma prova tão linda que agora todo mundo sabe o que é que é. A gente só tem mesmo que agradecer e festejar. Já estávamos até com essa expectativa de festa, porque o brasiliense gosta. Nos sentimos abraçados. Sobradinho vai parar!”, celebrou Gianette.

Entre a torcida, a artista Camila Vanni, de 34 anos, aproveitou para unir duas paixões e trouxe um quadro para presentear o atleta. “Eu sou apaixonada por esporte, sou apaixonada por arte, e aí eu quis misturar isso e trazer um presente para ele, porque o cara merece, ele trouxe uma medalha para o Brasil”, explicou.

“Ontem eu resolvi fazer alguma coisa das Olimpíadas e quis fazer do Caio. De noite descobri que ele chegaria em Brasília hoje, então me virei para concluir e conseguir entregar. Não tinha como não fazer algo relacionado às Olimpíadas e que bom que foi para um brasiliense. Amo esportes, já fiz judô, karatê, hoje faço triathlon, e é muito legal ver atletas saindo de Brasília e conquistando o mundo”, completou a artista.

Até o público do futebol veio recepcionar o marchador. “Eu sempre gostei de Jogos Olímpicos e sempre torci pelo Brasil e por quem é de Brasília. Como o Caio já até jogou no Brasiliense, motivou a dar um incentivo a mais para vir parabenizar pela essa medalha dele. É um orgulho para todos nós“, disse Daniel Torres, da membro da torcida do Brasiliense.

Do Aeroporto de Brasília, Caio partiu em carro fechado para casa, em Sobradinho, e fará desfile junto com o corpo de bombeiros a partir das 13h30. O percurso começa no parque Jequitibás, sobe pela quadra 9, entra no comércio da quadra 9, vai até a central e termina no Centro Olímpico, onde será homenageado.

O tio de Caio, Giscard Camilo de Oliveira, também estava na espera do medalhista olímpico, no Aeroporto JK. Emocionado, ele conta que estava em Paris no dia da conquista do sobrinho. “O Caio Bonfim é exemplo para toda essa geração, como homem e como atleta”, comemora o tio, que frisa todo o esforço para que o sonho da medalha se tornasse realidade.

“A medalha é fruto de muito trabalho e muita renúncia”, assinala Giscard. “Sobradinho é referência no mundo na marcha atlética. Sobradinho já virou baile”, comemora.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer