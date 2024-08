Veículos colidem e pegam fogo em Planaltina

Em Planaltina, após colisão, veículo pega fogo e vítimas são transportadas com queimaduras para o hospital - (crédito: CBMDF)

Na noite desta sexta-feira (9/8), dois veículos colidiram e pegaram fogo na BR 020, próximo à entrada de Planaltina, sentido Formosa (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve na ocorrência para prestar os primeiros socorros.

Um homem de 31 anos, condutor de um veículo modelo Audi A4, de cor prata, foi atendido pelos socorristas e transportado consciente e orientado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) apresentando queimaduras de 1º grau em ambos os braços e na face.

No outro carro, um Peugeot de cor não identificada, estavam três pessoas. O condutor, um homem de 37 anos que foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP) apresentando queimaduras de 2º grau em ambos os braços e ferimento na região da testa; uma jovem de 16 anos, que foi transportada consciente e desorientada para o HRP apresentando queimaduras de 3º grau em ambos os braços, face, e na região das costas, tendo ainda um extenso corte na região da cabeça; e um jovem de 13 anos, que foi transportado consciente e orientado ao HRP apresentando queimaduras de 1º grau no braço direito e suspeita de fratura no tornozelo direito.



Uma das faixas de rolamento foi interditada para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.