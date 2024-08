Carro de luxo pega fogo na saída de ponte no DF e atrapalha trânsito

Quando os socorristas chegaram, encontraram um Volvo XC 90 preto com a parte dianteira em chamas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O incêndio em um carro de luxo — na via de ligação entre o Lago Sul e a Asa Sul, na saída da Ponte das Garças, após o viaduto da L4 — mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (8/8).

O incidente ocorreu por volta das 14h. Quando os militares chegaram, encontraram um Volvo XC 90 preto — avaliado em R$ 600 mil — com a parte dianteira em chamas. Os ocupantes haviam saído do veículo antes da chegada do socorro. Não houve feridos.

A atuação rápida dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para o interior do carro. Durante o atendimento, a via foi interditada, e o trânsito desviado para a alça de acesso à L4.