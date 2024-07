Carro pega fogo na BR-020, próximo ao Posto Flamingo

Um carro pegou fogo na saída da BR 020, entrada da DF 150, próximo ao Posto Flamingo, região de Sobradinho, neste domingo (14/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas e prestar os primeiros socorros.

De acordo com a corporação, ao chegar ao local, a equipe de socorro deparou-se com um Renault Clio, de cor prata, tomado pelas chamas. Imediatamente, foram desenvolvidas linhas de mangueiras pelas guarnições, que realizaram o combate às chamas culminando na rápida extinção do incêndio.



Não houve vítimas. Até o momento não se sabe as causas do incêndio. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.