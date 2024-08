Homem é preso por bloquear sinal de tornozeleira eletrônica

Políciais da inteligência da Polícia Penal do DF perderam um homem que estaria bloqueando o sinal da tornozeleira eletrônica. A ação ocorreu na quinta-feira (8/8). O homem de 27 anos tinha a localização registrada na regiçao do Paranoá.



O homem deveria estar trabalhando na Administração do Paranoá no momento das diligências, mas foi encontrado no Itapõa e com um aparelho bloqueador de sinal de GPS no bolso conectado a uma bateria externa.

Os policiais realizaram a prisão do rapaz, que cumpre pena por diversos crimes, entre eles: homicídio, associação criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo.



Qualquer pessoa que tiver informações capazes de levar à prisão de foragidos do sistema penitenciário pode entrar em contato com a Polícia Penal do DF pelo disque-denúncia da corporação, por meio do telefone ou WhatsApp 61 99666-6000. Não é necessário se identificar.