DF agora tem Bali BYD, revenda de carros elétricos e híbridos

Voltada para a venda de carros elétricos e híbridos, a Bali BYD abriu as portas na manhã deste sábado, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan). O início do funcionamento da loja, projeto assinado pelas Organizações PaulOOctavio, foi celebrado com um coquetel de inauguração que contou com a presença do empresário Paulo Octávio e do vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy.

"A BYD é uma empresa que se preocupa muito com o meio ambiente e com a sustentabilidade, ela é uma empresa que cresceu justamente por isso. Conseguiu, inclusive, fazer carros elétricos de uma forma competitiva. Por isso, hoje ela está nos seis continentes, em todos os países", apontou o empresário Paulo Octávio. No total, foram investidos mais de

R$ 10 milhões no empreendimento.

A chegada da marca à capital federal promete ser sinônimo de economia para o brasiliense. "Aqui, nós temos incentivos e estímulos, como a isenção de IPVA para carros híbridos e carros elétricos", destacou Baldy durante o evento. "E, como aqui a jornada diária é muito além da média da jornada diária de qualquer parte do Brasil, a economia no bolso do cidadão é tremenda", acrescentou o vice-presidente da marca.

De origem chinesa, a BYD vai além do nicho automobilístico. "A BYD é a segunda maior empresa no mundo que fabrica baterias. Muitas pessoas não têm o conhecimento de que a BYD não é apenas uma fabricante de automóveis. A BYD é uma empresa de tecnologia, ela é muito além de uma fábrica de carros. Ela fabrica e desenvolve a inovação e tecnologia com mais de 100 mil engenheiros, cientistas e pesquisadores", detalhou Baldy. Segundo o vice-presidente, 22% de todos os celulares e smartphones do mundo têm uma bateria BYD.