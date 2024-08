CLDF vai debater transporte coletivo e sustentabilidade em seminário

O objetivo do seminário é debater a viabilidade dos "3 Zeros" na mobilidade do Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nos dias 15 e 16 de agosto, a Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana (CTMU) se juntará a especialistas e autoridades no Seminário Internacional "Transporte Coletivo e Sustentabilidade: Rumo à Tarifa Zero e Obras Verdes", organizado pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). O evento é gratuito e acontecerá no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A ideia do seminário é discutir a implementação dos "3 Zeros" — Tarifa Zero, Acidentes Zero e Emissões Zero — na mobilidade urbana do DF, além de explorar as Obras Verdes. O evento também marcará a formalização da participação da CTMU no Hub de Mobilidade.

O deputado Max Maciel, presidente da CTMU, disse que o seminário será fundamental para o desenvolvimento sustentável de Brasília. Ele destaca que debater a tarifa zero e as obras verdes é essencial para garantir um transporte público bom. “Discutir tarifa zero e obras verdes é discutir o futuro do Distrito Federal. Queremos garantir que todas as pessoas tenham acesso ao transporte público de qualidade. Esse seminário é uma oportunidade para debater a viabilidade da Tarifa Zero e mostrar que é possível ter um transporte público eficiente, sustentável e acessível para todos”, acredita.

Além das discussões, será lançada uma nova cartilha de mobilidade urbana com estudos e propostas para aprimorar o sistema de transporte do DF e o CITILAB, um laboratório virtual destinado à pesquisa e ao desenvolvimento de práticas sustentáveis no ambiente urbano.

A programação incluirá painéis sobre Tarifa Zero, Acidentes Zero, Emissões Zero e Obras Verdes, mediados pelo deputado Max Maciel e pelo Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil, diretor-presidente da Finatec.

O evento contará com a presença de especialistas em transporte e urbanismo, políticos e representantes de movimentos sociais, abordando desde políticas públicas até inovações tecnológicas no transporte. As vagas são limitadas. Portanto, é importante garantir a participação antecipadamente.

Local do Evento:

Câmara Legislativa do Distrito Federal, Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5.

Inscrições e mais informações aqui.