Caesb realizará manutenção no Recanto das Emas nesta terça-feira (13/8)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará melhorias no sistema de abastecimento de água em alguns pontos do Recanto das Emas nesta terça-feira (13/8), das 8h às 16h. Os imóveis que possuírem caixa d'água abastecida não serão afetados pelo serviço.

Confira as áreas do Recanto das Emas que receberão os trabalhos:

Toda a Quadra Q 406;



Av. Ponte Alta Q 406;



Av. Monjolo Q 406;



Av. dos Eucaliptos Q 406 e;



Núcleo Rural Monjolo.

A normalização do fornecimento de água vai ocorrer de forma gradual após o término da manutenção. A Caesb pede que o consumo seja consciente durante a execução dos serviços. E alerta para terem cuidado ao utilizar a água, pois o volume consumido individualmente impacta diretamente no abastecimento geral.

Para mais informações, ligue no número: 115.