Defesa Civil emite alerta para onda de frio no Distrito Federal

A Defesa Civil emitiu um alerta para uma onda de frio no Distrito Federal na noite de segunda-feira (12/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro-Oeste está sendo impactado por uma massa de ar frio que se desloca por todo o continente sul-americano.

Internautas compartilharam no X (antigo Twitter) as mensagens de texto recebidas sobre o aviso da Defesa Civil. Segundo o Inmet, a previsão é de formação gradual de geada, acompanhando a chegada do ar frio e seco em áreas mais restritas do Centro-Oeste.

Os brasilienses já puderam sentir a queda de temperatura no domingo (11/8), quando a massa de ar frio provocou um resfriamento na capital federal. É a primeira massa de frio do ano a atingir todos os estados do Centro-Oeste e Sudeste do país.



"Alerta de onda frio em todo o DF. Beba água, cuide da hidratação de sua pele, se mantenha agasalhado e aquecido. Em caso de risco, ligue 199", ressalta a Defesa Civil nas mensagens enviadas por SMS.



Defesa Civil hoje não tá de brinks pic.twitter.com/O9FbwMnz14 August 13, 2024

Defesa civil, você me promete?????

Vou tirar a bota ugg do armário pra usar dendicasa! pic.twitter.com/gfUi4RQn2s — cafezeira (@twitenara) August 13, 2024

Defesa Civil do DF acaba de mandar um alerta de frio. Se agasalhe e se hidrate, diz o alerta. August 13, 2024

Defesa Civil:ALERTA DE ONDA DE FRIO EM TODO O DF, Beba agua, cuide da hidratacao de sua pele, se mantenha agasalhado e aquecido, em caso de risco ligue 199. https://t.co/tfir9PgxsV — Rafa (@rflls) August 13, 2024

Temperatura

A mínima registrada na manhã desta segunda foi de 8°C, na região do Gama. Apesar da presença do frio pela manhã, à tarde o calor se manifestou, atingindo 31°C ao longo do dia.

A semana inicia-se com alerta laranja para baixa umidade, que é emitido quando os registros podem chegar a 15%. Nesta segunda, a umidade deve variar entre 85% e 15%, segundo o instituto. Com o tempo apresentando-se extremamente seco na capital, urge a necessidade de ingerir líquidos e evitar a prática de esportes ao ar livre nos horários em que o calor pode ser sentido com mais força — das 10h às 16h.