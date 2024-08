CLDF cancela sessão em respeito às vítimas de incêndio em barraco

A Câmara Legislativa (CLDF) cancelou a sessão legislativa programada para esta terça-feira (13/8) em respeito às cinco vítimas do incêndio ocorrido no Arapoanga na noite de segunda-feira (12/8). Uma mulher de 43 anos, uma adolescente de 14 e três crianças, de cinco, oito e nove anos, foram encontradas carbonizadas dentro da casa, localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, às margens da DF-250.





Em memorando circular, o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), destacou que a decisão visa respeitar o luto e prestar condolências às famílias afetadas. “Este lamentável acontecimento trouxe grande comoção e solidariedade por parte desta Casa Legislativa”, afirmou o emedebista no documento.

Com a decisão, a CLDF retornará com as sessões ordinárias na quarta-feira (14/8).

Tragédia

O incêndio ocorreu por volta das 23h. Segundo testemunhas e vizinhos, as vítimas eram todas da mesma família: a avó, três netas e uma tia das crianças, filha da dona da casa.

Conforme registrado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vizinhos relataram que a proprietária do imóvel possuía um altar religioso e tinha o hábito de acender velas todas as segundas-feiras. A casa, feita de madeira, foi completamente consumida pelo fogo, restando apenas escombros.

Assim que o trabalho de combate às chamas foi concluído pelos bombeiros, uma viatura do Samu foi enviada para prestar atendimento e suporte psicológico à família e aos vizinhos.

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) investiga o caso.