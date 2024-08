Prédio é evacuado após apartamento pegar fogo no Riacho Fundo II

Um prédio teve que ser evacuado depois que um apartamento pegou fogo no Riacho Fundo por volta das 1h30 da madrugada desta terça-feira (13/8); Um dos moradores teve que ser socorrido ao hospital após inalar fumaça.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encontrou o local tomado por fumaça. Para que o incêndio pudesse ser debelado, houve necessidade de esvaziar os demais apartamentos do prédio. Um dos moradores do local atingido pelo fogo teve de ser transportado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II, pois queixava-se de dores no peito e irritação nas vias aéreas, causadas pela inalação da fumaça.

O CBMDF informou que empenhou três viaturas para atender à ocorrência. Após combater as chamas, a equipe de salvamento realizou as buscas no imóvel para garantir que não havia mais ocupantes no local. O proprietário do local e sua família conseguiram sair a tempo do apartamento. Os ocupantes dos outros apartamentos foram evacuados enquanto os trabalhos de retirada da fumaça e rescaldo eram feitos.

A perícia do CBMDF foi acionada para o local. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.