Tempo no DF: Inmet emite alerta vermelho e umidade deve ficar abaixo de 12%

A Estação meteorológica do Gama registrou temperatura mínima de 7ºC, na manhã desta terça-feira (13/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão máxima para o Distrito Federal é de 32ºC. Durante a tarde, entre 13h e 16h, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%, o que pode ocasionar risco de incêndios florestais e saúde. Por esse motivo, o Inmet emitiu alerta vermelho para a região.

A previsão é de céu claro com poucas nuvens que surgirão ao longo do dia e com névoa seca à tarde, gerando fortes radiações. Segundo Cleber Souza, meteorologista do Inmet, o período do final do inverno e com a iminente chegada da primavera, justifica as altas temperaturas e o tempo muito seco.

De acordo com o meteorologista, a condição não seguirá para os próximos dias. “Estamos vivendo um período de frio e seca, mas amanhã os ventos mudarão de direção e teremos um aumento da umidade relativa do ar na região. Ainda continuará seco, mas não vai chegar a esse quadro de alerta vermelho, mas sim o amarelo e o laranja”, assinala.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.