Ibaneis lamenta a morte de família em incêndio em Arapoanga

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lamentou pelas redes sociais o incêndio que vitimou cinco pessoas da mesma família na noite dessa segunda-feira (12/8), em Planaltina. O chefe do executivo local diz que a capital amanheceu triste.

”O Corpo de Bombeiros do DF fez de tudo para resgatá-las com vida, mas infelizmente não teve sucesso. Neste momento de dor, estendo meu apoio aos familiares e amigos. Sigo acompanhando a situação. A Secretaria de Desenvolvimento Social já está prestando toda a assistência aos familiares”, escreveu Ibaneis.



A vice-governadora, Celina Leão (Progressistas), esteve com a mãe das crianças falecidas para prestar solidariedade. Celina se pronunciou, também, por meio de suas redes. “É com profundo pesar que recebemos a notícia do trágico falecimento da família envolvida no incêndio ocorrido em Planaltina. O Governo do Distrito Federal (GDF) acompanha de perto a apuração da causa do incêndio e está ao lado da família, nesse momento de dor. Expressamos nossa mais sincera solidariedade e sentimentos à família enlutada, amigos e a toda a comunidade impactada por esta terrível tragédia”, lamentou.



Autoridades

Ao longo do dia, algumas autoridades, como os deputados distritais Ricardo Vale (PT) e Fábio Félix (Psol), estiveram no local do incêndio para prestar assistência e conversar com a população acerca do cenário que a comunidade vive atualmente. “Eu vim aqui hoje trazendo a Comissão dos Direitos Humanos para colocar à disposição da família, porque claramente, há uma violação dos direitos humanos acontecendo por parte do GDF contra esses moradores. São pessoas em situações óbvias de extrema vulnerabilidade, sem energia regularizada, sem acesso à água”, disse Fábio Félix em entrevista ao Correio.



“Hoje, a gente vai chegar à menor umidade desde o início da seca e essas pessoas estão sem água porque até a água regular que eles tinham foi cortada. Então, essa é uma preocupação nossa e a gente está à disposição para colher as informações de violação dos direitos humanos. Esta não é a única ocupação, mas é muito triste o que está acontecendo aqui e o GDF precisa dar uma resposta urgente”, acrescentou.



Caso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 16ª DP (Planaltina), investiga as causas do incêndio ocorrido em Planaltina. Após combater as chamas, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) localizou cinco cadáveres carbonizados no local. As vítimas eram todas da mesma família, sendo a avó, três netas e uma tia das crianças, filha da dona da casa.



Conforme registrado na ocorrência da PCDF, vizinhos afirmaram que a proprietária do imóvel possuía um altar religioso e tinha o hábito de acender velas todas as segundas-feiras. A casa de madeira foi totalmente consumida pelo fogo e no local restam apenas escombros. A Polícia Civil informou que vai realizar perícia nos corpos e apurar as causas do incêndio.



