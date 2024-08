Operação desmantela núcleo financeiro de quadrilha de estelionatários

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, nesta terça-feira (13/8), a segunda fase da Operação Suor Sagrado, que visa desmantelar um esquema criminoso responsável por movimentar milhões com a aplicação de golpes e lavagem de dinheiro. Os policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) cumpriram dois mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão.

A operação é uma continuação da primeira fase, deflagrada em abril, que resultou na prisão de quatro estelionatários que aplicaram golpes em mais de 40 moradores de Sobradinho e de outras regiões do DF. As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava esquemas complexos para enganar as vítimas e obter grandes quantias em dinheiro.

Nessa fase, a PCDF desarticulou a estrutura financeira do grupo. De acordo com o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª DP, os investigados adquiriram diversos eletrônicos, de procedência ilícita, com o dinheiro obtido por meio dos golpes. Esses produtos eram vendidos posteriormente no mercado ilegal.

"A investigação demonstrou que o grupo criminoso tinha uma estrutura complexa e atuava de forma organizada. A segunda fase da operação teve como objetivo desmantelar essa estrutura e recuperar os bens adquiridos com o produto do crime. Alguns dos alvos são parte de um esquema maior de descaminho e contrabando, que já remeteu mais de R$ 1 bilhão para o exterior, por meio da aquisição de eletrônicos ilegais", destaca o delegado-chefe.