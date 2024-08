Bombeiros se preparam para atuar no combate à violência contra a mulher

Para enfrentar e combater a violência doméstica contra a mulher, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participa do curso Ressignificar. Embora não tenha sido planejado, o curso coincide com o Agosto Lilás, que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha em 2024. O projeto consiste em preparar os profissionais para atender mulheres vítimas de violência. Em julho deste ano, foram registradas 63 ocorrências desse tipo.

Impulsionado no começo do ano passado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o Ressignificar surgiu do programa "DF Mais Seguro — Segurança Integral", que tem como um de seus eixos o “Servidor Mais Seguro”. Com seis turmas previstas para este ano, a iniciativa pretende capacitar cerca de 1.400 bombeiros militares.

O programa trabalha no Protocolo de Atendimento à vítima de violência doméstica, no qual o agente é capacitado para ouvir a vítima, fazer a perícia do local, controlar o transgressor, apreender a arma de fogo e outros procedimentos para a apuração do caso.

Para o Tenente Coronel Vinicius Alencar, do Centro de Estudos de Política, Estratégia e Doutrina do CBMDF (Ceped), o curso é essencial para que os bombeiros acolham as mulheres. “Existe uma quantidade considerável de ocorrências de violência doméstica atendidas ou que necessitam do apoio das corporações. Então, é importante que os bombeiros militares saibam como atuar nesse tipo de ocorrência, prestando atendimento às vítimas da melhor forma, assim, diminuindo a incidência desse tipo de ocorrência”, afirmou.

Para fomentar ainda mais o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher por toda capital federal, o Governo do Distrito Federal (GDF) conta com 52 ações no decorrer deste mês. Entre as iniciativas previstas, estão a inauguração de três novos Comitês de Proteção à Mulher, no Lago Norte, na Estrutural e em Sobradinho; a exposição itinerante de 18 bancos vermelhos, em alusão aos 18 anos da Lei Maria da Penha; a iluminação da Torre de TV; palestras em escolas públicas do DF; uma corrida no Eixão Norte e atividades voltadas para a campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação.

Em caso de denúncia, ligue para o 180

Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado