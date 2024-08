Fogo vem consumindo propriedades do Lago Oeste

Os incêndios foram inicialmente contidos, mas as chamas voltaram a surgir durante a noite - (crédito: Aline Nolasco )

Desde a manhã de segunda-feira (12/8), um incêndio consome propriedades na área do Lago Oeste e segue se espalhando até a noite desta terça-feira (13/8). Residentes do local estão assustados com a proporção e alastramento das chamas.

A moradora da Rua 18 Aline Nolasco, 39 anos, relatou que as chamas chegaram à propriedade onde ela vive com o marido, Aurian Rojar, 34 anos, e o filho de 3 anos, na tarde de ontem. Apesar de os incêndios terem sido inicialmente contidos, as chamas voltaram a surgir durante a noite e toda a madrugada. "O fogo chegou a ficar a cerca de 3 metros da casa, mas tivemos sorte de o vento estar a nosso favor", contou Aline.



Ela acrescenta que o fogo continua destruindo outras propriedades na região, resultando na perda de plantações e na morte de animais. "Aqui é uma área de brejo, mata nativa e locais sensíveis de preservação", explicou. "Estimo que cerca de 70% da chácara em que moro foi queimada", observou.



Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF), o combate ao incêndio é difícil devido ao relevo, ao vento e ao acesso limitado. Por isso, a corporação teve que empregar uma aeronave. "O fogo foi extinto, mas houve reinício das chamas", informaram os bombeiros.