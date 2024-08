Exposição reúne fotografias do Parque da Cidade nos anos 1980 e 1990

Como parte da programação do Festival Vibrar 2024, que acontece no Estacionamento 9 do Parque da Cidade até domingo, o Correio Braziliense apresenta a exposição fotográfica Para Viver Brasília ao Ar Livre. A mostra reúne 57 imagens do acervo do Centro de Documentação (Cedoc) do Correio, realizadas principalmente nas décadas de 1980 e 1990.

As fotos expostas revelam como os brasilienses têm aproveitado os 420 hectares de área pública do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, dedicados ao esporte, lazer e diversão ao ar livre. Além de capturar a história do parque, as imagens mostram momentos dos brasilienses usufruindo do lazer, da interação com a natureza, e da construção de memórias afetivas que fazem parte da história daquela área pública desde a inauguração.

















Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo e um dos pontos mais amados de Brasília, ele está localizado no coração da capital. É um refúgio urbano que oferece uma variedade de atividades e um espaço de convivência comunitária sem igual.

A seleção de fotos foi feita de maneira meticulosa por parte dos pesquisadores Mauro Ribeiro e Chico Lima Filho. "Nós fizemos um tipo de garimpagem no acervo e levantamos todas as fotos que tínhamos sobre o parque. Ao todo, selecionamos mais de 1.500 imagens e, com o método de curadoria, chegamos ao total de 57 fotos, que transmitem o que é o parque", explica Mauro.

O pesquisador do Cedoc acrescenta que o processo foi um pouco demorado, mas muito satisfatório. "A maior parte do acervo de 64 anos do Correio ainda é físico, o que requer muito trabalho manual de pesquisa. Ao todo, demoramos um mês para selecionar todas as fotografias", conta o pesquisador que trabalha há 28 anos no Correio.

Chico Lima Filho relata que o processo foi um desafio, mas de um jeito bom. "Quanto mais imagens você encontra, mais difícil é escolher as que vão, de fato, para a exposição. Mas foi algo divertido e tranquilo de fazer, pois eu, Mauro e Cilene (Vieira) nos apoiamos muito", relembra.

Chico ainda cita que há muitas imagens que compunham e compõem o parque, e achar fotos que comprovam isso foi fácil. "Nós lidamos com tudo que diz respeito à história de Brasília, então sempre voltamos a essas memórias, e o Parque da Cidade faz parte disso. A famosa Piscina de Ondas, os pedalinhos, o cotidiano das pessoas caminhando, andando de patins ou de bicicleta... Temos muitas fotos que contam essas histórias", acrescenta o pesquisador.

Segundo Cilene Vieira, autora do blog O Nosso Parque da Cidade, publicado no site do Correio, e responsável pela curadoria das imagens, o objetivo das fotos escolhidas é transmitir a essência do parque e de quem o visita. "A gente selecionou fotos de 45 anos atrás, por exemplo, e focamos em analisar como era a rotina do parque. Foi uma grande surpresa perceber que o parque é aquilo para o qual ele foi designado. A intenção de sua criação era proporcionar esse contato com a natureza e criar a maior área de recreação possível, e isso é algo que é aproveitado desde o início", destaca.

Além disso, Cilene acredita que existe um motivo pelo qual, mesmo existindo várias opções de lazer em Brasília, o Parque da Cidade ainda é a primeira opção dos brasilienses. "O parque foi e é inovador. Ele é muito grande e tem uma grande oferta de espaço e contato com a natureza. Mas o que mais me encanta é o fato de ele ser acessível. Você encontra pessoas de todo o DF, então, ele é essencialmente democrático. Essa interação é essencial, não existe um lugar como o Parque da Cidade aqui em Brasília", argumenta.

Os visitantes poderão observar imagens de eventos memoráveis citados por Chico, como o projeto cultural Concerto Cabeças; e relembrar atrações icônicas do parque, como o Trenzinho e a Piscina de Ondas. As fotografias (muitas em preto e branco) exibidas mostram que, ao longo dos anos, o Parque da Cidade se consolidou como um espaço afetivo e acessível, simbolizando o que é viver Brasília ao ar livre.

A exposição contará com QRcodes para uma descrição mais profunda sobre as imagens expostas e também áudios descritivos para aqueles que necessitam de um entendimento mais específico das fotografias.

* Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Serviço

Festival Vibrar 2024

Data: Até 18 de agosto.

Local: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Exposição Fotográfica para Viver Brasília ao Ar Livre

Curadoria: Cilene Vieira, autora do blog O Nosso Parque da Cidade, publicado no site www.correiobraziliense.com

Pesquisa de Imagens: Mauro Ribeiro e Chico Lima Filho

Produção: VBR

Realização: Vibrar e Correio Braziliense

Para mais informações, acesse o Instagram do Festival Vibrar: @festivalvibrarbsb