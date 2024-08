Quadra do Setor de Mansões Park Way ficará sem luz nesta segunda

Além do desligamento programado para a manutenção, caso acabe a energia de outra região do DF, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116 - (crédito: Minervino Júnior/CB/ DA Press)

Uma área do Setor de Mansões Park Way ficará sem energia elétrica nesta segunda-feira (5/8), devido à substituição de um poste. O desligamento está previsto para ocorrer das 9h até as 15h. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a manutenção afetará o seguinte endereço: Setor de Mansões Park Way, Quadra 26, Conjunto 3.

Além do desligamento programado para a manutenção, caso acabe a energia de outra região do DF, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

* Com informações da Agência Brasília

