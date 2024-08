Incêndio em lojas assusta moradores e comerciantes em Águas Lindas de Goiás

Lojas localizadas no Setor 10, quadra 108, de Águas Lindas de Goiás pegaram fogo na noite desta quarta-feira (15/8), por volta das 22h,. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO) para auxiliar na ocorrência. Apesar do susto, os bombeiros informaram que não houve vítimas.

As equipes conseguiram controlar o fogo e impediram que os outros estabelecimentos localizados nas proximidades fossem atingidos pelas chamas. O CBMDF informou que quatro viaturas foram utilizadas na ocorrência. Durante a fase de rescaldo, os bombeiros utilizaram câmeras térmicas para localizar pontos ainda quentes e ventiladores para a rápida dissipação da fumaça.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e, depois que as chamas foram apagas, os militares acionaram a perícia para o local.