Polícia Civil desmonta esquema de venda de celulares roubados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª DP, deflagrou a Operação PH, que investiga duas lojas da Feira dos Importados de Brasília pela comercialização de celulares roubados. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (14/8), e prenderam em flagrante um funcionário de uma das bancas por receptação qualificada. A ação também contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Segundo a delegacia, as investigações tiveram início após a apreensão de um iPhone 13 roubado, que foi adquirido em uma das lojas da feira. Com base nessa informação, os policiais da 2ª DP iniciaram uma operação mais aprofundada, com o objetivo de encontrar mais provas contra as bancas suspeitas.

Durante o cumprimento do mandado expedido pela 7ª Vara Criminal de Brasília, os policiais encontraram mais de 10 aparelhos celulares que, posteriormente, foram encaminhados para a perícia. Um iPhone modelo XR, produto de roubo, estava em poder do funcionário da loja, que foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas para o combate à criminalidade. A população do DF pode colaborar com as investigações ao denunciar qualquer atividade suspeita por meio do Disque-Denúncia (197) ou registrar ocorrências policiais na delegacia mais próxima e ou eletrônica na internet.