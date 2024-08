Morre técnico da Neoenergia que teve corpo queimado em reparo da rede elétrica

Morreu nesta quarta-feira (13/8), o funcionário da Neoenergia de Brasília que ficou ferido durante um serviço de manutenção na Asa Norte na última sexta-feira (9/8). Emerson Alves de Oliveira tinha 51 anos e atuava como técnico na área de subtransmissão da Neoenergia Brasília. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau enquanto executava serviços em um disjuntor na 910 Norte. A outra vítima do acidente, identificada como Matheus Marques, também se feriu, mas já recebeu alta do hospital.

Emerson havia ingressado na CEB Distribuição em 2010. O Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal (STIU-DF) publicou a notícia do falecimento e ressaltou que o funcionário era reconhecido pelo seu coleguismo, espírito fraternotrabalho seguro. Também, foi guerreiro de todas as lutas da nossa categoria desde que ingressou na empresa", disse em nota.

O velório ocorrerá nesta quinta-feira (15/8) a partir das 12h30, com culto às 13h30, na capela 1 do cemitério de Brazlândia. O técnico deixa esposa, cinco filhos e um neto.

"Ao tempo que se solidariza com a família, amigos e colegas de trabalho, o Sindicato reitera a importância de uma apuração rigorosa, isenta e profunda de todas as circunstâncias e causas desse fatídico acidente que levou ao falecimento do companheiro Emerson. Não faltarão esforços do STIU-DF nesse sentido", finalizou o sindicato.

Em nota, a Neoenergia lamentou a morte do funcionário, disse que está prestando assistência para família e ajudando nas investigações do caso.

Confira nota na íntegra:

A Neonergia lamenta profundamente o falecimento do técnico Emerson Alves de Oliveira, na manhã desta quarta-feira, 14/8. A prioridade da distribuidora, neste momento, é continuar oferecendo todo suporte necessário aos familiares. A ocorrência está sendo investigada e a empresa está prestando todo apoio ao trabalho pericial para identificação das causas do acidente.