Carro pega fogo na L2 Sul, na altura da SQS 410, e fica destruído

Por volta das 7h55 desta quinta-feira (15/8), um carro pegou fogo e ficou completamente destruído na via L2 Sul, altura da SQS 410. Ao Correio, o motorista do veículo, Mário Luiz de Souza, 53 anos, contou que, ao parar no semáforo, percebeu uma fumaça saindo do capô do carro, um Santana VW/Quantum 2000 MI, e que, quando abriu a porta para acionar o extintor de incêndio, percebeu as chamas. Ele conseguiu pegar o cachorrinho que levava no banco de trás e os dois não se feriram. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) teve de ser acionado e conteve o incêndio, mas o veículo ficou destruído.

O veículo é de 1997 e estava na família desde que o pai de Mário o comprou, no ano de lançamento. "Era mais um caso emocional, um carro que já vem na família desde sempre. É uma pena, mas agora é esperar o guincho para poder retirar. O meu medo maior, na hora do incêndio, foi o carro explodir", lamentou.

O motorista contou que havia feito uma manutenção na semana passada para trocar todas as mangueiras do carro e desconfia que essa tenha sido a causa do incêndio. "De repente, nessa manutenção, pode ter escapado a mangueira de gasolina... Ele estava com as mangueiras todas novas", explicou.

Apesar do transtorno, não houve alteração no trânsito da região. O CBMDF informou que as causas do acidente são desconhecidas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).